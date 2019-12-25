Итальянская газета ждет извинений от правительства страны.

Итальянская газета La Stampa ответила на заявление Минобороны России о русофобских фейках. Ранее журналисты назвали помощь Кремля Италии в борьбе против коронавируса "бессмысленной". Перевод нового материала итальянцев в отношении военного ведомства РФ опубликовал портал "ИноСМИ".

Журналисты считают, что редакция газеты в прошлой публикации назвали помощь России Италии знаком солидарности и дружбы в непростой период для республики. Одновременно с этим авторам непонятен тот факт, что военные из РФ находятся в составе миссии на территории военных Италии. Иностранцы вовлекаются в разведывательные миссии. В статье La Stampa выразила свои "сомнения и озадаченность". Освещение данных проблем они сочли "профессионализмом". Сотрудники газеты считают, что Минобороны России оскорбили их. Россия также якобы выразила неуважение к правам итальянцев на журналистскую деятельность.

Главный редактор Маурицио Молинари La Stampa прокомментировал ситуацию. Он заявил, что высказыванием в Минобороны РФ показали "с помощью каких инструментов Россия контролирует информацию и не только". Он добавил, что свои методы ведомство пытается вынести за пределы России, в Европу. Журналист считает, что итальянское правительство должно принести извинения газете и предоставить разъяснения.

Швейцарцев возмутила статья о "бесполезности" российской помощи Италии.