Читатели Blick раскритиковали материал La Stampa.

Швейцарцев возмутила статья о "бесполезности" российской помощи Италии. Жители страны в комментариях в местном издании Blick раскритиковали материал La Stampa о "бесполезности" гуманитарной помощи, предоставленной Москвой ради борьбы против коронавируса в стране-члене Евросоюза. Иностранцы отметили, что ЕС никак не помога Италии в борьбе против распространяющейся инфекции.

Спасибо России и президенту Владимиру Путину за помощь несчастной Италии! ЕС и Швейцария бросили Италию в беде прокомментировал Fritz Münger

Пользователь Romano Cagari возмутился, что "когда русские помогают, надо сразу сказать о них что-нибудь плохое". Peter Kuster добавил, что не понимает, зачем везде пытаться выискивать грязь. Он считает, что сейчас американцы пытаются "задраивать люки и создавать вакцину только для себя". Joel Schmidhalter подчеркнул, что отталкивать русских во время мировой пандемии коронавируса как "плохих парней" — лицемерие". Jonas Jonsson считает помощь России Италии прекрасным знаком, который в первую очередь должен был последовать от ЕС. Однако Евросоюз реагирует на пандемию коронавируса блокировкой защитных материалов для Швейцарии.

Россия запротестовала из-за критики ее помощи Италии.

Видео: YouTube/Минобороны России