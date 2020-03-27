Дипломаты РФ в Италии выразили протест из-за публикации в La Stampa.

Россия запротестовала из-за критики ее помощи Италии. Дипломатическое представительство РФ в Италии опубликовало заявление через аккаунт в Twitter. Дипломаты выразили протест в связи с материалом газеты La Stampa. Ранее журналисты из местного издания заявили, что 80% помощи от РФ является "бесполезной" для Италии.

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Напомним, что премьер-министр Италии Джузеппе Конте поблагодарил президента России за поддержку в борьбе против распространения коронавируса. Российские дипломаты считают, что читатели La Stampa сами смогут оценить, кто на самом деле является другом Италии.

В России ответили на критику помощи Италии в борьбе с COVID-19.

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