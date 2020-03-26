Российскую помощь Италии в борьбе с коронавирусом посчитали бесполезной. Мнением поделились высокопоставленные источники, на которых ссылается газета La Stampa.
Они завили, что 80 процентов техники из Москвы не помогут в борьбе с вирусом. Их якобы используют в качестве оправдания для политических амбиций лидеров стран.
Источники считают: премьер-министр Италии Джузеппе Конте принял помощь РФ лишь для того, чтобы укрепить личные отношения с властями России. Это якобы выгодно и Владимиру Путину.
Ранее в МИДе рассказали об отношении к российским военным в Италии.
Обсуждение ( 13 )
типичные подонки
Совершенно верно!
Не надо судить об отношении итальянцев от низов до самых верхов к Россиии и российской гуманитарной помощи по пердежу "скрытных высокопоставленных источников." Кстати, абсолютно полезной техники от короновируса пока нигде не придумали. Ждем когда "высокопоставленные источники" начнут учить хирургов людей резать...
Наверно надо было отправить рабочих с лопатами и тракторами чтоб хоронить погибших. Этого надо было ожидать от тех кто поддерживает янки.
Если хотя бы одному человеку эта гуманитарная помощь посможет выжить, это будет во- время.
Виталий Ворожцов. Привет Италии, Мы друзья!
Если хотя бы одному человеку эта гуманитарная помощь посможет выжить, это будет во- время.
Виталий Ворожцов. Привет Италии, Мы друзья!
Бабки на ветер , конечно не дешёвые понты главнее больной России...
А чем именно бесполезность, естественно никто не уточнил )) Итальянская либерда
Зачем попёрлись учить макоронников мыть руки , на большее наша медицина не способна...
Зачем попёрлись учить макоронников мыть руки , на большее наша медицина не способна...