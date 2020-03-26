Её якобы используют в качестве оправдания для политических амбиций лидеров стран.

Российскую помощь Италии в борьбе с коронавирусом посчитали бесполезной. Мнением поделились высокопоставленные источники, на которых ссылается газета La Stampa.

Они завили, что 80 процентов техники из Москвы не помогут в борьбе с вирусом. Их якобы используют в качестве оправдания для политических амбиций лидеров стран.

Источники считают: премьер-министр Италии Джузеппе Конте принял помощь РФ лишь для того, чтобы укрепить личные отношения с властями России. Это якобы выгодно и Владимиру Путину.

Ранее в МИДе рассказали об отношении к российским военным в Италии.