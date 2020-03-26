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Российскую помощь Италии в борьбе с коронавирусом посчитали бесполезной

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Её якобы используют в качестве оправдания для политических амбиций лидеров стран.

Российскую помощь Италии в борьбе с коронавирусом посчитали бесполезной. Мнением поделились высокопоставленные источники, на которых ссылается газета La Stampa.

Они завили, что 80 процентов техники из Москвы не помогут в борьбе с вирусом. Их якобы используют в качестве оправдания для политических амбиций лидеров стран.

Источники считают: премьер-министр Италии Джузеппе Конте принял помощь РФ лишь для того, чтобы укрепить личные отношения с властями России. Это якобы выгодно и Владимиру Путину.

Ранее в МИДе рассказали об отношении к российским военным в Италии.

Теги: италия, коронавирус, пандемия
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

Обсуждение ( 13 )

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Аноним
Сегодня 12:22

типичные подонки

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Аноним ответ на комментарий Аноним
Сегодня 12:25

Совершенно верно!

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Аноним
Сегодня 12:30

Не надо судить об отношении итальянцев от низов до самых верхов к Россиии и российской гуманитарной помощи по пердежу "скрытных высокопоставленных источников." Кстати, абсолютно полезной техники от короновируса пока нигде не придумали. Ждем когда "высокопоставленные источники" начнут учить хирургов людей резать...

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Аноним
Сегодня 12:53

Наверно надо было отправить рабочих с лопатами и тракторами чтоб хоронить погибших. Этого надо было ожидать от тех кто поддерживает янки.

 

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Ворожцов Виталий
Сегодня 12:33

Если хотя бы одному человеку эта гуманитарная помощь посможет выжить, это будет во- время.

Виталий Ворожцов. Привет Италии, Мы друзья!

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Аноним
Сегодня 12:30

Если хотя бы одному человеку эта гуманитарная помощь посможет выжить, это будет во- время.

Виталий Ворожцов. Привет Италии, Мы друзья!

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Аноним
Сегодня 12:32

Бабки на ветер , конечно не  дешёвые понты главнее больной России...

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Аноним
Сегодня 12:29

А чем именно бесполезность, естественно никто не уточнил )) Итальянская либерда

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Аккулова Эва
Сегодня 12:36

Зачем попёрлись учить макоронников мыть руки , на большее наша медицина не способна...

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Аноним
Сегодня 12:35

Зачем попёрлись учить макоронников мыть руки , на большее наша медицина не способна...

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