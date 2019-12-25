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Посольство России направило протест газете La Stampa
Сегодня, 12:00
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matveyvn

Посольство России направило протест газете La Stampa

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Ранее там опубликовали статью, в которой говорилось, что 80% помощи РФ Италии "бесполезно".

Посольство России направило протест газете La Stampa. После этого автор статьи о "бесполезной" российской помощи Якопо Якобони объяснился. Он опубликовал свой ответ на письмо посла России Сергея Разова в газете La Stampa.

Ранее там опубликовали статью, в которой говорилось, что 80% помощи РФ Италии "бесполезно". И якобы власти обоих сторон используют это в личных политических целях.

Якобони заявил, что высказывал не свою точку зрения, а приводил мнение неких источников. Он заявил, что газета по-прежнему будет придерживаться принципа беспристрастности и объективности.

Ранее российские специалисты показали проведение дезинфекции в Италии.

Теги: дипломатия, италия, коронавирус
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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