Ранее там опубликовали статью, в которой говорилось, что 80% помощи РФ Италии "бесполезно".

Посольство России направило протест газете La Stampa. После этого автор статьи о "бесполезной" российской помощи Якопо Якобони объяснился. Он опубликовал свой ответ на письмо посла России Сергея Разова в газете La Stampa.

Ранее там опубликовали статью, в которой говорилось, что 80% помощи РФ Италии "бесполезно". И якобы власти обоих сторон используют это в личных политических целях.

Якобони заявил, что высказывал не свою точку зрения, а приводил мнение неких источников. Он заявил, что газета по-прежнему будет придерживаться принципа беспристрастности и объективности.

Ранее российские специалисты показали проведение дезинфекции в Италии.