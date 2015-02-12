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ЛНР: ВСУ разместили зенитные установки в Донбассе

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Это является нарушением Минских договоренностей.

Военнослужащие ВСУ размещают комплексы ЗРК в подконтрольных Киеву населенных пунктах на Донбассе. Об этом информирует пресс-служба оборонного ведомства ЛНР.

Уточняется, что пунктами развертывания стали город Попасная и село Новозвановка. Также единицы военной техники и вооружение замечены у Мирной Долины и Горского.

Несмотря на отсутствие огневых провокаций, противник продолжает нарушать взятые на себя обязательства.

из сообщения пресс-службы оборонного ведомства ЛНР

По утверждению Народной милиции самопровозглашенной республики, Вооруженные силы Украины продолжают нарушать обязательства соглашения 2015 года, которые запрещают развертывать вооружение калибром более 100 миллиметров, а также тяжелую бронетехнику на линии соприкосновения. 

Ранее экс-президент Украины Леонид Кравчук сравнил Донбасс с "раковой опухолью". Так он процитировал писателя Олеся Гончара, который заявил, что надо "отрезать" Донбасс, как злокачественное образование, чтобы Украина могла" развиваться как независимое государство".

Видео: Народная милиция ЛНР

Теги: всу, донбасс, конфликт на юго-востоке, лнр, украина
Категории: События на Украине, Мировые новости, Лента новостей,

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