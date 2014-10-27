Он считает, что Донбасс мешает мешает развитию Украины в настоящее время.

Экс-президент Украины Леонид Кравчук сравнил Донбасс с "раковой опухолью". Так он процитировал писателя Олеся Гончара в интервью "Пятому каналу" Украины.

По словам Кравчука, этот писатель заявил, что надо "отрезать" Донбасс, как злокачественное образование, чтобы Украина могла" развиваться как независимое государство".

Я подумал, ведь не было же тогда войны. А человек, как и полагается талантливым, гениальным, я бы сказал, людям, еще тогда понимал, что будут проблемы с Донбассом. Леонид Кравчук, бывший президент Украины

По его словам, если бы Киев ранее проанализировал возможные проблемы, которые могут возникнуть, то была бы выбрана другая тактика поведения. По мнению Кравчука, в Донбассе следует создать свободную экономическую зону, а также поменять на этой территории языковую политику.

Ранее Кравчук рассказал, что следует сделать Байдену перед встречей с Путиным.

Видео: YouTube / 5 канал