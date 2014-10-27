Кравчук рассказал, что следует сделать Байдену перед встречей с Путиным

Он уверен, что президенты будут говорить об Украине.

Экс-президент Украины Леонид Кравчук заявил, что главе США Джо Байдену перед саммитом с его российским коллегой Владимиром Путиным следует провести телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Дом".

По его словам, при переговорах глав России и США тема Украины будет обязательно поднята. Кравчук считает, что здесь главная роль Зеленского заключается в том, чтобы обеспечить американского лидера необходимой информацией.

Никто лучше, чем Зеленский, не знает, что происходит в Украине и на Донбассе. Леонид Кравчук, экс-президент Украины

Он уверен, что при организации телефонного разговора между Байденом и Зеленским не должно возникнуть каких-либо преград.

Ранее Лавров оценил слова Кравчука о поиске новой площадки для переговоров по Донбассу.

Видео: Youtube/Телеканал ДОМ