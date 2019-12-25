Лавров оценил слова Кравчука о поиске новой площадки для переговоров по Донбассу

Глава МИД РФ заявил, что Кравчук не может принимать решение об изменении формата переговоров.

Глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров прокомментировал слова экс-президента Украины Леонида Кравчука о поиске новой площадки для переговоров по Донбассу. Об этом пишет ТАСС.

По словам Лаврова, несмотря на то, что Кравчук является постпредом Украины в контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе, он не может принимать решение об изменении формата переговоров.

Он, конечно, глава делегации, но не ему решать, как будет дальше работать контактная группа. Сергей Лавров, министр иностранных дел РФ

Также глава МИД отметил, что контактная группа создавалась "в контексте пакета документов", который был одобрен на саммите в Белоруссии в 2015 году, а затем утвержден резолюцией Совета Безопасности ООН.

Ранее Кравчук назвал две альтернативы Минску для переговоров по Донбассу.

Фото: МИД РФ