Протасевич назвал поездку на Донбасс "главной ошибкой в жизни"

Основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич прокомментировал свою поездку на Донбасс. Об этом он рассказал в интервью программе "Марков. Ничего личного" в эфире телеканала "ОНТ".
По словам Протасевича, он позволял себе "странные высказывания" и нарушиал журналистскую этику во время нахождения на Донбассе.
Это была самая главная ошибка в моей жизни. Эта та единственная вещь, о которой я жалею.
Роман Протасевич, основатель Telegram-канала NEXT
Ранее Протасевич назвал источники финансирования Тихановской.
Видео: Telegram / ATN_NEWS
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