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Протасевич назвал поездку на Донбасс "главной ошибкой в жизни"

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По его словам, это единственная вещь, о которой он жалеет.

Основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич прокомментировал свою поездку на Донбасс. Об этом он рассказал в интервью программе "Марков. Ничего личного" в эфире телеканала "ОНТ".

По словам Протасевича, он позволял себе "странные высказывания" и нарушиал журналистскую этику во время нахождения на Донбассе.

Это была самая главная ошибка в моей жизни. Эта та единственная вещь, о которой  я жалею.

Роман Протасевич, основатель Telegram-канала NEXT

Ранее Протасевич назвал источники финансирования Тихановской.

Видео: Telegram / ATN_NEWS

Теги: nexta, белоруссия, донбасс, роман протасевич
Категории: Мировые новости, Лента новостей,

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