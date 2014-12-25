Протасевич назвал поездку на Донбасс "главной ошибкой в жизни"

По его словам, это единственная вещь, о которой он жалеет.

Основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич прокомментировал свою поездку на Донбасс. Об этом он рассказал в интервью программе "Марков. Ничего личного" в эфире телеканала "ОНТ".

По словам Протасевича, он позволял себе "странные высказывания" и нарушиал журналистскую этику во время нахождения на Донбассе.

Это была самая главная ошибка в моей жизни. Эта та единственная вещь, о которой я жалею. Роман Протасевич, основатель Telegram-канала NEXT

Ранее Протасевич назвал источники финансирования Тихановской.

Видео: Telegram / ATN_NEWS