По ее словам, данный вопрос находится на рассмотрении с 2018 года.

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова выступила за пожизненное наказание педофилов. Ее слова передает ТАСС.

Омбудсмен отметила, данный вопрос находится на рассмотрении с 2018 года. Он включает в себя не только максимально возможную меру пресечения для преступников, но и иные меры, которые должны повысить защищенность несовершеннолетних.

Мы участвовали в разработке документа, получили поддержку многих ведомств. Какие еще аргументы нужно привести? Одно странно: с кем же мы боремся все эти годы? Для кого еще не понятно, зачем этот документ? Анна Кузнецова, уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка

Она напомнила, что по поручению главы государства Владимира Путина разрабатывается федеральная стратегия комплексной безопасности детства, которая подразумевает обучение детей плану действия, когда к ним обращается незнакомый человек.

Напомним, в кузбасском городе Киселевск 7 сентября нашли мертвыми двух школьниц, которые пропали днем ранее после ухода из школы. По факту их пропажи возбудили уголовное дело по нескольким пунктам статьи "Убийство". В социальных сетях была опубликована запись с камеры видеонаблюдения одного из магазинов, на которой мужчина накануне покупает школьницам сладости, а после уводит их в неизвестном направлении. Позже установили, им является 41-летний местный житель Виктор Пестерников, ранее судимый за насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего. В настоящее время подозреваемый в убийстве задержан. Он дал признательные показания.

Ранее при взрыве газа в жилом доме в Ногинске обрушились конструкции трех этажей.

Фото: ВК / Анна Кузнецова