Курды призывают РФ "выполнить свой долг" в Сирии.

Курды потребовали от российских военных разобраться с Турцией. Об этом сообщили журналисты в Twitter-акаунте Rojava Network. Они рассказали, что кудры устроили акцию протеста около пункта размещения представителей РФ около сирийского города Кобани в провинции Алеппо.

Протестующие потребовали от военных разобраться с Анкарой. Тысячи недовольных жителей региона собрались после того, как трое мирных граждан Сирии погибли от авиаудара турецкого беспилотника по жилому зданию. Трагедия произошла вечером 23 июня.

Напомним, что в день атаки курды выпустили заявление о том, что Россия должна "выполнить свой долг". Они назвали Турцию оккупантами. Члены командования Сил внутренней безопасности призвали Анкару следовать мартовским соглашениям о прекращении огня.

В Турции при подрыве автомобиля погибли четыре человека.

Видео: Twitter/Rojava Network