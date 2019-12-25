Ответственность за жертвы Анкара возложила на курдов.

В Турции при подрыве автомобиля погибли четыре человека. Об этом рассказали чиновники из администрации юго-восточной провинции Ширнак, в которой произошел инцидент. Ответственность за трагедию Анкара возложила на членов запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана.

В ходе дорожных работ в районе Силопи провинции Ширнак 17 июня в результате взрыва на дороге самодельного взрывного устройства был подорван автомобиль сообщение администрации Ширнака

Напомним, что конфликт между РПК и Турцией возобновился в июле 2015 года. От нападений повстанцев погибли около тысячи военнослужащих и представителей полиции, а также около 500 гражданских лиц. Базы ПК располагаются на севере Ирака. Против них Турция устраивает ракетные удары. За пять лет Анкара смогла ликвидировать более 10 тысяч членов РПК.

ВВС Турции уничтожили 81 цель РПК на севере Ирака.