Дмитрий Козак рассказал о теме переговоров в Германии.

Куратор Украины в Кремле раскрыл детали поездки в Берлин во время пандемии. Об этом рассказали журналисты "РИА Новостей" со ссылкой на Дмитрия Козака. Специалист подтвердил информацию о том, что он действительно находился на переговорах в Германии. Встреча была обусловлена ситуацией, складывающейся в мире из-за пандемии коронавируса.

По словам Дмитрия Козака, в Берлине он обсудил с западными коллегами вопросы по урегулированию конфликта на Донбассе. Дипломат заметил, что переговоры прошли в деловом ключе. Эту встречу он считает конструктивной. По мнению дипломата, консультации в Берлине позволят дать дополнительный импульс для "нормандского формата". В рамках встречи стороны достигли соглашения о дальнейших действиях по мирному урегулированию ситуации на Украине.

Козак рассказал о новом механизме урегулирования ситуации на Донбассе.