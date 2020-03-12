Участники "нормандского формата" и сторон конфликта встретятся 25 марта.

Дмитрий Козак рассказал о новом механизме урегулирования ситуации в Донбассе. Об этом "РИА Новостям" рассказал заместитель главы администрации президента России. Контактная группа соберется для принятия механизма уже 25 марта. В собрании ожидается участие сторон военного конфликта и стран "нормандского формата".

Пока больше говорить не надо, нужно бережно относиться к этим договоренностям, чтобы они не сорвались прокомментировал спикер

Чиновник добавил, что Москва надеется, что диалог между участниками состоится. Предварительно механизм урегулирования принципиально согласован. Однако окончательное решение еще предстоит принять. Все подгруппы зафиксировали неокончательные постановления по некоторым отдельным моментам. В РФ считают, что другого сложно было ожидать с учетом недоверия сторон конфликта друг другу.

Ранее новый премьер-министр Украины выступил за подачу воды в Крым.

Видео: YouTube/Радіо Свобода Україна