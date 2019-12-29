Россия и Украина обсудили обмен формата "всех на всех"

Стороны провели переговоры в столице Белоруссии.

В Минске состоялась встреча представителей России и Украины – замруководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак провел переговоры с руководителем офиса президента Украины Андреем Ермаком.

Стороны обменялись мнениями по вопросу обмена и освобождения пленных в формате "всех на всех", о котором ранее в декабре 2019 года на саммите в Париже договорились лидеры страны "нормандской четверки".

Ранее мы сообщали о том, что о переговорах, которые коснутся обмена всех задержанных, рассказал президент Украины Владимир Зеленский. Власти Украины в январе 2020 года передали контактной группе список граждан, которых хотели бы вернуть обменом.

Видео: France 24 / YouTube