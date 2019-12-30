Зеленский хочет вернуть украинцев и крымских татар.

Киев начал переговоры с Москвой по обмену всех задержанных в РФ украинцев. Об этом сообщил Владимир Зеленский. Президент Украины также продолжает переговоры по поводу пленных на территориях Донбасса.

Два трека, два списка. Список мы согласовали в Минске, будем дополнять перечень установленных лиц прокомментировал спикер

Политик добавил, что речь идет не только об украинцах, но и крымских татарах, находящихся в РФ. Напомним, что 29 декабря 2019 года состоялся обмен между Киевом и ДНР и ЛНР. Тогда домой с территорий Донбасса вернулись 76 человек, среди которых журналист Асеев и 12 военнослужащих.

Ранее Piter.tv писал о том, что жителям ДНР к 2022 году пообещали российские зарплаты и пенсии.

Фото: Pixabay.com

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