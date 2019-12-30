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Жителям ДНР к 2022 году пообещали российские зарплаты и пенсии
Сегодня, 18:27
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nastya960

Жителям ДНР к 2022 году пообещали российские зарплаты и пенсии

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Повышение планируется провести в три этапа.

Зарплаты некоторых категорий работников, а также пенсии в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) к 2022 году сравняются с уровнем аналогичных выплат в Ростовской области. Такое заявление на своем официальном сайте сделал глава ДНР Денис Пушилин. 

Повышение планируется провести в три этапа: с января и июля 2021 года, а также с января 2022-го. В каждый период пенсии будут повышать на 20%, заработные платы бюджетников – на 28%, госслужащих – на 18%. 

К таким же показателям Пушилин обещал привести зарплаты работников металлургических предприятий и шахт.

ДНР и ЛНР завершили обмен пленными с Киевом.

Теги: днр, зарплата, пенсия, пушилин
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, Тема дня,

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