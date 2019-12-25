СМИ: заместитель главы АП Козак прилетел в Берлин для переговоров по Украине

Заместитель главы АП Козак прилетел в Берлин для переговоров по Украине. Его доставил туда спецборт "Россия". Об этом пишет ТАСС со ссылкой на собственные источники.
Источники рассказали, что предположительно российский чиновник прибыл в Германию для переговоров по урегулированию ситуации на Донбассе. Считается, что Козак курирует эту тему со стороны России.
Дмитрий Козак смог прилететь в Берлин, несмотря на санкционный запрет и коронавирусные ограничения.
Ранее Германия и Австрия откроют границу 15 июня.
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все