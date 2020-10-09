Кулеба захотел докурить сигару Черчилля ради "победы над Россией"

Глава МИД рассказал о своем посещении музей-бункера британского политика в Лондоне.

Дмитрий Кулеба захотел докурить сигару бывшего премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля ради "победы над Россией". Об этом глава МИД Украины рассказал в собственном аккаунте на Facebook. Чиновник посетил с визитом музей-бункер британского политика в Лондоне. Его сопровождал Владимир Зеленский. Главе государства предложили посидеть в кресле Черчилля, из которого он проводил командование войсками во время Второй мировой войны.

На столе возле кресла Черчилля, до сих пор лежит сигара. Ну, очевидно, не та, которую оставил недокуренной сам Уинстон Черчилль, но очень хороший символ. Хотелось выкурить победную сигару за победу Украины в войне с Россией. Победа обязательно будет, в частности благодаря таким друзьям Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины

Напомним, что президент Украины и глава МИД находятся в Великобритании с двухдневным визитом.

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Видео: FB / Dmytro Kuleba