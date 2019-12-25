Кулеба осудил доверие сограждан к заявлениям России об эвакуации украинцев из Кабула

В МИД Украины ничего не знают о гражданах страны, вылетевших из Афганистана российскими самолетами.

Глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба осудил доверие сограждан к заявлениям России об эвакуации людей из Кабула. Во время брифинга чиновник заметил, что Москва не принимала участие в доставке украинцев из Афганистана, в котором к власти пришло радикальное движение "Талибан" (запрещенная на территории РФ террористическая организация).

Если даже какой-то теоретически гражданин Украины вскочил на российский борт и вылетел с территории Афганистана, в этом нет предательства как такового, потому что если человек находился в ситуации риска для своей жизни, ему было все равно, в чей самолет впрыгнуть. Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины

В МИД Украины заметили, что на данный момент не располагают сведениями о том, что на борту российской авиации из Кабула вылетели украинцы. Он призвал относиться к распространяемой Москвой информации об эвакуации с осторожностью, так как дипломаты РФ с 2014 года занимаются тем, что предоставляют "провокационные" данные.

В Киеве ответили Лаврову на шутку о "приватизации" Нового года.

Фото: МИД Украины