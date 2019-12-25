Кулеба осудил доверие сограждан к заявлениям России об эвакуации украинцев из Кабула

Глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба осудил доверие сограждан к заявлениям России об эвакуации людей из Кабула. Во время брифинга чиновник заметил, что Москва не принимала участие в доставке украинцев из Афганистана, в котором к власти пришло радикальное движение "Талибан" (запрещенная на территории РФ террористическая организация).
Если даже какой-то теоретически гражданин Украины вскочил на российский борт и вылетел с территории Афганистана, в этом нет предательства как такового, потому что если человек находился в ситуации риска для своей жизни, ему было все равно, в чей самолет впрыгнуть.
Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины
В МИД Украины заметили, что на данный момент не располагают сведениями о том, что на борту российской авиации из Кабула вылетели украинцы. Он призвал относиться к распространяемой Москвой информации об эвакуации с осторожностью, так как дипломаты РФ с 2014 года занимаются тем, что предоставляют "провокационные" данные.
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Фото: МИД Украины
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