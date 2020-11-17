Куда сходить в Петербурге на выходных 5 и 6 июня

Piter.TV составил подборку вариантов приятного времяпрепровождения в субботу и воскресенье.

Приближающиеся выходные в Петербурге обещают быть по-настоящему летними, с солнцем и температурой до +24 градусов. В такую погоду рекомендуем выгулять босоножки, шорты, платья с коротким рукавом или даже вытащить из шкафа купальники и панамки и отправиться загорать на городские пляжи. Роспотребнадзор одобрил для отдыха 15 песчаных площадок, но, будьте внимательны, признал непригодными для купания все водоемы в черте города. Поплавать и понырять рекомендуется только в Ленобласти, в этих водоемах.

Piter.TV по традиции делится небольшой подборкой вариантов приятного времяпрепровождения в субботу и воскресенье.

Суббота, 5 июня

На набережной реки Охта проведут небольшой фестиваль посвященный заботе об окружающей среде. Организаторы подготовили для гостей зарядку, фотосессию, несколько мастер-классов и лекций про раздельный сбор мусора и апсайклинг, занятие по выращиванию растений.

Вход на фестиваль свободный, начало в 15.00. ул. Передовиков, 16 к2

Часом позже в библиотеке "В Озерках" начнется концерт певческого содружества "Вдохновение". На сцену выйдут лауреаты международных вокальных конкурсов, которые исполнят шедевры оперы и оперетты.

Вход бесплатный. пр. Энгельса, д.111

В "Севкабель Порту" заработает выставка с образовательной программой "Видимость. Почему мы не знаем великих женщин". Участницы этой выставки, занимающиеся наукой и творчеством, расскажут о гендерном дисбалансе в этих сферах. Посетители смогут послушать астрофизика Екатерину Шмайлову, художницу Надежду Демкину, танцовщицу Алину Сахневич, исследовательниц Марию Гельман и Лизу Светлову. Выставка будет работать с 14:00 до 22:00 в субботу и воскресенье.

Вход свободный. "Севкабель Порт", Кожевенная линия, 40.

Из полезного: в субботу движение "Раздельный Сбор" проведет очередную акцию. На районные площадки можно будет принести пластик-пятерку, тетрапак, мягкую пленку, белый пенопласт и СD и DVD диски. На акцию необходимо заранее записаться! Организаторы распределяют желающих прийти по времени, чтобы не создавать на площадках толпу.

Воскресенье, 6 июня

Библиотека имени Фрунзе организует экскурсию к Фарфоровскому посту, интересному небольшому кварталу в Купчино. Всем желающим расскажут, как пост связан с Императорским фарфоровым заводом и какие любопытные старинные постройки остались в квартале. Участие в экскурсии стоит 100 рублей, группа собирается в 15.00 в библиотеке на Софийской, д.46 к.2. Дополнительная информация по телефону (812) 268-27-36.

В "Охта Молле" пройдет необычный "завтрак с поэтами", который организует библиотека имени Маяковского. Проект библиотеки позволяет интересно провести утро: с кофе и компанией талантливых поэтов. На этот раз читать стихи и общаться с гостями Дмитрий Шамонов и Дмитрий Коцелайнен. Встреча бесплатная, но предварительно нужно зарегистрироваться. Начало в 12.00

Брантовская дорога, 3, ТЦ "Охта Молл", -1 этаж

В "Артмузе" заработала выставка "Питерское лето" художницы и книжного иллюстратора Виктории Мерецкой. Художница рисует окна, дома, людей, бытовые ситуации, оказавшиеся в ее собственных воспоминаниях. Яркая и волшебная серия работ, сделанная с нежностью к скупым и специфичным летним месяцам в Петербурге. В сочетании с отличной солнечной погодой выставка оставит теплое приятное впечатление.

Выставка будет открыта до конца августа. Вход в "Артмузу" свободный ежедневно с 11.00 до 22.00. 13 линия В. О., 70.

Еще один хороший вариант для выходных — отправиться в кино, например, на фильм "Круэлла", который вышел в прокат 3 июня. Piter.TV как раз опубликовал свежую рецензию на эту картину.

Фото: Piter.TV; ВКонтакте / "Артмуза"