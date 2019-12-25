Игроки повредили нижнюю часть трофея.

Кубок Стэнли был повреждён во время празднования чемпионства "Тампы". Известно, что чемпионский парад состоялся в понедельник 12 июля. Во время мероприятия пострадал нижняя часть спортивного трофея.

Известно, что первая часть празднеств состоялась на воде. Вместе с Кубком Стэнли хоккеисты катались на яхтах, катерах и гидроциклах. Вторая часть должна была состояться в парке, но ее отменили из-за обрушившегося урагана.

Напомним, что "Тампа" обошла в финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги "Монреаль" со счетом 4-1.

"Тампа" второй раз подряд выиграла Кубок Стэнли.

Фото: Twitter/Joe Smith