Небесное тело 153201 может обладать ценными ископаемыми.

Крупный астероид пройдет относительно близко от Земли 29 ноября. Об этом сообщается на официальном сайте Центра изучения околоземных объектов Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства. В NASA объяснили, что речь идет о небесном теле под номером 153201 (2000 WO107). Его диаметр достигает от 370 до 820 метров. Объект пройдет от нашей планеты на расстоянии, превышающем в 11 раз интервал между Землей и Луной.

Астероид с номером 153201 открыт учеными в ноябре 2000 года. В течение 17 лет за ним ведутся пристальные наблюдения. Объект входит в перечень потенциально опасных для планеты. Он приблизится к Земле на расстояние, меньшее, чем до естественного спутника, 1 декабря 2140 года.

Напомним, что портал Asterank включил 153201 в список более 600 тысяч астероидов с вероятно ценными ископаемыми. Представители специализированного ресурса полагают, что недра астероида содержат никель, кобальт и железо. Стоимость этих материалов достигает 17,4 млрд долларов. Гипотетическая прибыль от освоения объекта оценивается в 726 тысяч долларов.

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