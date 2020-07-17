Кристофер Нолан настаивает на мировой премьере "Довода"

Режиссеру предложили выпустить фильм на международном рынке до премьеры в США.

Между режиссером фильма "Довод" Кристофером Ноланом и студией Warner Bros. произошел очередной конфликт. Кинематографист отказался выпускать картину на международном рынке до премьеры в США. Об этом пишет The Vulture.

По информации источника, представители Warner Bros. предложили режиссеру показать фильм во всем мире за исключением США, поскольку ожидается, что 2/3 кассовых сборов поступят от продаж билетов за рубежом. Однако Нолан хочет поддержать американские кинотеатры в период пандемии коронавируса и намерен следовать прежнему плану.

В настоящий момент премьера фильма "Довод" запланирована на 12 августа. Однако ее вновь могут перенести. По мнению аналитика американской компании MKM Partners Эрика Хэндлера, правительство США слишком рано приступило к открытию центров досуга и общественных мест. Он уверен, что кинотеатры в стране не откроются раньше сентября.

Ранее сообщалось, что хронометраж "Довода" составит 150 минут. О самом фильме известно не много. Герои шпионского боевика пытаются предотвратить глобальную катастрофу, которая якобы страшнее атомной войны. Они учатся управлять временем, инверсией и возвращением.

Главные роли исполнили Роберт Паттинсон и Джон Дэвид Вашингтон. Кроме того, в фильме снялись Аарон Тейлор-Джонсон, Кеннет Брана, Майкл Кейн, Элизабет Дебики и другие актеры.

Видео: YouTube/ WBRussia