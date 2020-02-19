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Кремль сообщил об изучении решения суда Гааги по ЮКОСу на $50 млрд

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Сотрудники Минюста готовят тактику оспаривания постановления.

Кремль сообщил об изучении решения суда Гааги по ЮКОСу на $50 млрд. Российские эксперты анализируют постановление, вынесенное в пользу акционеров компании. Об этом "РИА Новостям" заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Прежде всего предоставленные документы рассматривают специалисты из Минюста. Они подготовят тактику защиты и оспаривания этого решения. Они обратятся в Верховный суд Нидерландов.

Ранее в Кремле прокомментировали голландское расследование о крушении "Боинга" под Донецком.

Теги: гаага, дмитрий песков, кремль, юкос
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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