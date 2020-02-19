Сотрудники Минюста готовят тактику оспаривания постановления.

Кремль сообщил об изучении решения суда Гааги по ЮКОСу на $50 млрд. Российские эксперты анализируют постановление, вынесенное в пользу акционеров компании. Об этом "РИА Новостям" заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Прежде всего предоставленные документы рассматривают специалисты из Минюста. Они подготовят тактику защиты и оспаривания этого решения. Они обратятся в Верховный суд Нидерландов.

Ранее в Кремле прокомментировали голландское расследование о крушении "Боинга" под Донецком.