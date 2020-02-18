В Кремле прокомментировали голландское расследование о крушении "Боинга" под Донецком

Россия подтвердила свою правоту в зарубежном расследовании.

Кремль обнаружил в расследовании голландского журналиста о крушении малайзийского "Боинга" под Донецком в 2014 году подтверждение правоты России. Об этом пишут РИА Новости.

Журналист Макс Ван дер Верфф в своем материале опубликовал некоторые документы Совместной следственной группы и написал о том, что голландская военная разведка не обнаружила российских самолетов, которые могли бы стать причиной падения "Боинга".

Песков отметил, что России не разрешили участвовать в совместном расследовании случившегося, поэтому страна с недоверием относилась к поспешным выводам. Кроме того, Россия не настаивала на включении себя в группу, поскольку с начала расследования получила множество обвинений в том, что не совершала.

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