  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 12:47
449
lesjasap
Код вставки плеера

Кремль подтвердил телефонный разговор Путина и Лукашенко

0 0

Стороны обсудили поставки нефти.

Кремль подтвердил телефонный разговор Путина и Лукашенко. Об этом говорится на официальном сайте президента России. Известно, что главы государств обсудили взаимодействие в сфере энергетики. Они также затронули вопросы реализации совместных проектов.

Ранее Александр Лукашенко заявил, что Москва предложила компенсировать доходы Минска. Он рассказал об этом на деловой встрече с главой Архангельской области днем 21 февраля. Ранее средства выпадали из бюджета из-за налогового маневра, который предприняли в России. Уточняется, что речь шла о 300 млн долларов.

Видео: YouTube/CTVBY

Теги: белоруссия, дмитрий песков, клемль, телефонный разговор
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии