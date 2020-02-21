Стороны обсудили поставки нефти.

Кремль подтвердил телефонный разговор Путина и Лукашенко. Об этом говорится на официальном сайте президента России. Известно, что главы государств обсудили взаимодействие в сфере энергетики. Они также затронули вопросы реализации совместных проектов.

Ранее Александр Лукашенко заявил, что Москва предложила компенсировать доходы Минска. Он рассказал об этом на деловой встрече с главой Архангельской области днем 21 февраля. Ранее средства выпадали из бюджета из-за налогового маневра, который предприняли в России. Уточняется, что речь шла о 300 млн долларов.

Видео: YouTube/CTVBY