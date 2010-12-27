Кремль ответил на предложение Лукашенко по вводу миротворцев на Донбасс

Москва ждет мнения властей Украины и Донбасса.

В Кремле прокомментировали слова Александра Лукашенко по поводу ввода миротворцев на Донбасс. Россия не видит причин для присоединения белорусских пограничников и военных на территории вооруженного конфликта.

Чиновники сделали заявление на основе минского соглашения, в котором подобная помощь не указана. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Политик считает, что инициатива новая и находится вне рамок установленного ранее комплекса мер.

В первую очередь, нужно понимать отношение участников конфликта к такому предложению. Участниками конфликта в данном случае являются, с одной стороны, Киев, с другой стороны, самопровозглашенные республики Донбасса объяснил эксперт

Он напомнил, что мнение непосредственных участников конфликт до сих пор неизвестно.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Госдуме допускают отмену лотереи на выдачу грин-карт в России.

Фото: Piter.tv

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