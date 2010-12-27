"Зуб за зуб": в Госдуме допускают отмену лотереи на выдачу грин-карт в России

Мера станет ответной после невыдачи российским дипломатам виз в США.

В Государственной думе России рассматривают возможность запрета получения грин-карт. Если законопроект примут, то россияне не смогут участвовать в лотерее на визу в США. Таким образом чиновники хотят ответить американским коллегам за невыдачу разрешения на въезд делегатам Генеральной ассамблеи ООН. Об этом сообщили "Известия".

Заместитель председателя нижней палаты по международным делам Алексей Чепа добавил, что государство не может оставить такой острый дипломатический укол без внимания. В качестве запрещающих мер на въезд в США чиновник предлагает ограничить доступ пользователей к сайту, на котором можно зарегистрироваться кандидатам на получение грин-карты. Он также предложил затруднить работу агентств, оформляющих подобные документы.

Напомним, что ранее Piter.tv писал о том, что Песков отреагировал на отказ в выдаче виз делегации России на ГА ООН.

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