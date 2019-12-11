В Москве сочли, что не стоит говорить о победителях и проигравших.

Кремль отреагировал на заявления о победе Путина на "нормандском саммите". Дмитрий Песков пояснил, что неуместно говорить о победителях и проигравших. Об этом сообщили в "ТАСС".

Так пресс-секретарь президента РФ отреагировал на слова Ангелы Меркель. Ранее канцлер Германии заявила, что в этом формате Путин стал победителем. В Кремле добавили, что страны сделали позитивные шаги по урегулированию конфликта на Донбассе. Однако этого мало, поэтому дипломатам следует сделать больше.

Ранее Piter.tv писал о том, что свое отошение к результатам саммита высказал Владимир Зеленский. Он назвал переговоры с Путиным "ничьей".

Видео: YouTube/NBC News, BBC News, CBS News