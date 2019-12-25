Дмитрий Песков переадресовал вопрос к правительственному штабу.

Кремль отреагировал на инициативу ввести цифровые пропуска во всей России. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь президента России. Дмитрий Песков считает, что реагировать на данное предложение должны не кремлевские чиновники, а сотрудники правительственного оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции. Песков добавил, что этот вопрос находится в компетенции оперштаба.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин предложил распространить электронные пропуска для транспортных средств на все регионы России. Глава столицы уверен, что данная мера позволит контролировать меры, введенные местными властями в связи с пандемией коронавируса.

Напомним, что в Москве режим цифровых пропусков введен с 13 апреля. С 22 апреля мэрия организовала автоматический контроль за всеми гражданами, которые передвигаются по городу на транспорте.

В Московском метро заработала автоматическая система пропусков.