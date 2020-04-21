В мэрии Москвы рассказали о том, что горожанам не придется оформлять пропуска для передвижения по столице.

В Москве не планируют вводить пропуска для пешеходов. Об этом заявил в интервью на радиостанции "Эхо Москвы" первый заместитель руководителя аппарата мэра столицы Алексей Немерюк. Чиновник рассказал журналистам, что власти Москвы не планируют вводить пропускной режим для местного населения из-за коронавируса.

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Алексей Немерюк рассказал, что для поездки по городу москвичи могут оформлять разовые пропуски. Оформить цифровые документы необходимо минимум за два дня до поездки. Эта мера действует не только на автомобили, но и для велосипедов, самокатов, мопедов.

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