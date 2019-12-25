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"Яндекс" рассказал, как изменился индекс самоизоляции в Петербурге за неделю
Сегодня, 9:10
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Alena_Zinovieva

"Яндекс" рассказал, как изменился индекс самоизоляции в Петербурге за неделю

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Средний показатель составил 3 балла.

На прошедшей неделе средний индекс самоизоляции в Петербурге составил 3 балла. Это на 2 балла больше, чем в обычную неделю до распространения коронавируса, при этом на 0,1 баллов меньше по сравнению с предыдущей неделей. Об этом сообщила пресс-служба "Яндекса".

По итогам недели в рейтинге городов-миллионеров Петербург занял четвертое место по самоизоляции. В тройку лидеров вошли Москва (3,5), Пермь (3,1) и Нижний Новгород (3). Хуже всего соблюдали самоизоляцию в Самаре (2,59), Челябинске (2,51) и Новосибирске (2,37).

Ранее мы писали, что в Петербурге устроили массовый онлайн-митинг.

Фото: pixabay.com

Теги: индекс самоизоляции, рейтинг, яндекс
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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