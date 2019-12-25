В Московском метро заработала автоматическая система пропусков

Жители Москвы должны привязать цифровой пропуск к карте "Тройка" или "Стрелка".

С 22 апреля в Москве заработала автоматическая система проверки цифровых пропусков в режиме самоизоляции.

На прошлой неделе в Москве ввели цифровые пропуска для поездок по городу. В первый день наблюдалось столпотворение на дорогах и в метро из-за "ручной" проверки пропусков сотрудниками полиции. С 22 апреля в Москве вводится автоматическая система проверки. Так жители Москвы должны привязать цифровой пропуск к карте "Тройка" или "Стрелка", говорится на официальном портале мэрии Москвы.

Пользоваться общественным транспортом горожане смогут только при наличии проездных билетов, записанных на карты "Тройка" или "Стрелка", месячного проездного билета, а также социальной карты. Причем транспортная карта обязательно должна быть привязана к цифровому пропуску. Сделать это нужно не позднее, чем за пять часов до начала поездки. Официальный сайт Мэра Москвы

Автомобилистов будут проверять камеры фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения. Но при себе нужно иметь документы удостоверяющие личность, так как сотрудники полиции имеют право остановить и проверить пропуск.

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Фото: ransport.mos.ru, т-м кнал Коронавирус.Оперштаб Москвы