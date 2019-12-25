В Москве скончались 28 человек с коронавирусной инфекцией

САмому младшему было 30 лет.

В Москве еще 28 человек скончались от коронавируса COVID-19.

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в Москве сообщает, что за сутки в столице скончались еще 28 пациентов, у которых был диагностирован коронавирус. Возраст умерших от 30 до 93 лет. 30-летний мужчина страдал системной красной волчанкой (воспалительное заболевание, связанное с продукцией аутоантител и иммунных комплексов к собственным тканям организма). У пациента развилась двусторонняя субтотальная пневмония с геморрагическим компонентом.

У большинства пациентов имелись хронические заболевания, в том числе гипертония, хронический бронхит, сахарный диабет, онкология, аневризма аорты.

Всего в Москве с начала эпидемии скончались 261 человек с диагностированной коронавирусной инфекцией.

Фото: Piter.TV