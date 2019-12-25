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Опубликованы данные по регионам с новыми случаями коронавируса
Сегодня, 10:46
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MShaffter

Опубликованы данные по регионам с новыми случаями коронавируса

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Заметно растет доля инфицирования в регионах.

По состоянию на утро 21 апреля в России выявлено 5642 новых случая коронавируса в 78 регионах страны.

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом обновил статистику за сутки по ситуации с коронавирусом в стране. За истекшие сутки выявлено 5642 случая инфицирования в 78 регионах. Уточняется, что почти половина (45,5%) не имеют клинических проявлений болезни. По прежнему высокий рост заболеваемости в Москве + 3083 случая. Но с каждым днем растет доля выявленных случаев по регионам.

За сутки скончались  51 человек с подтвержденным коронавирусом:

Москва – 29
Республика Ингушетия – 4
Санкт-Петербург – 3
Республика Чувашия – 3
Республика Дагестан – 2
Калужская область – 2
Тульская область – 1
Ставропольский край – 1
Курская область – 1
Воронежская область – 1
Липецкая область – 1
Кабардино-Балкарская республика – 1
Новосибирская область – 1
Иркутская область – 1

Некоторые данные не вошли в сегодняшнюю статистику и будут учтены завтра. Как, например, смерть женщины в Костроме. За весь период с начала эпидемии в России скончались 456 человек с диагнозом COVID-19. 

Выздоровели за сутки 427 человек, из них в Москве 219. 

Нарастающим итогом в России выявлено 52 763 случаев инфицирования.

Фото: стопкоронавирус.рф

Теги: коронавирус в регионах, коронавирус в россии, новости россии
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России, Общество, Здоровье,

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