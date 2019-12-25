Опубликованы данные по регионам с новыми случаями коронавируса

Заметно растет доля инфицирования в регионах.

По состоянию на утро 21 апреля в России выявлено 5642 новых случая коронавируса в 78 регионах страны.

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом обновил статистику за сутки по ситуации с коронавирусом в стране. За истекшие сутки выявлено 5642 случая инфицирования в 78 регионах. Уточняется, что почти половина (45,5%) не имеют клинических проявлений болезни. По прежнему высокий рост заболеваемости в Москве + 3083 случая. Но с каждым днем растет доля выявленных случаев по регионам.

За сутки скончались 51 человек с подтвержденным коронавирусом:



Москва – 29

Республика Ингушетия – 4

Санкт-Петербург – 3

Республика Чувашия – 3

Республика Дагестан – 2

Калужская область – 2

Тульская область – 1

Ставропольский край – 1

Курская область – 1

Воронежская область – 1

Липецкая область – 1

Кабардино-Балкарская республика – 1

Новосибирская область – 1

Иркутская область – 1

Некоторые данные не вошли в сегодняшнюю статистику и будут учтены завтра. Как, например, смерть женщины в Костроме. За весь период с начала эпидемии в России скончались 456 человек с диагнозом COVID-19.

Выздоровели за сутки 427 человек, из них в Москве 219.



Нарастающим итогом в России выявлено 52 763 случаев инфицирования.

Фото: стопкоронавирус.рф