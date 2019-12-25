В России на 21 апреля от COVID-19 скончались 456 пациентов.

В России за сутки умер 51 пациент с коронавирусом.Об этом сообщили представители оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. на утро 21 апреля количество погибших от COVID-19 по России составляет 456 человек.

Специалисты рассказали, что наибольшее количество зараженных коронавирусом за последние сутки скончалась в Москве. Там летальный исход настиг 29 человек. Еще четверо пациентов умерли в Ингушетии. По три местных жителя скончались на территории Петербурга и Чувашии, по два - в Дагестане и Калужской области. По одному погибшему от коронавируса зарегистрировано В Тульской, Курской, Воронежской, Липецкой, Новосибирской, Иркутской областях, а также в Ставропольском крае и Кабардино-Балкарии.

За сутки в России зафиксировано 5 642 случаев заражения коронавирусом.