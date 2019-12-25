За сутки от коронавируса в России излечилось 427 человек.

За сутки в России зафиксировано 5 642 случаев заражения коронавирусом. Новые заражённые выявлены в 78 регионах. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19 в РФ.

Теперь с начала эпидемии в России зарегистрировано 52 763 случая заражения новой коронавирусной инфекцией во всех регионах страны.

Больше всего новых случаев за сутки в Москве — 3083. Далее идут Московская область — 718, Санкт-Петербург — 127, Нижегородская область — 101, Свердловская область — 84.

За сутки от коронавируса в России излечилось 427 человек. За весь период - 3 873.

За минувшие сутки скончался 51 человек с подтверждённым с коронавирусом. Всего с начала эпидемии в России от COVID-19 умерло 456 человек.

На данный момент, по данным Роспотребнадзора, в России провели более 2,14 миллионов тестов на новую коронавирусную инфекцию.

Ранее мы рассказывали, что из больницы в Коммунарке за сутки выписали почти 100 человек.