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В Москве скончались еще 29 человек с коронавирусом
Сегодня, 7:50
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MShaffter

В Москве скончались еще 29 человек с коронавирусом

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Общее число скончавшихся от коронавируса в столице 223 человека.

В Москве скончались еще 29 человек с диагностированным коронавирусом.

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в России сообщил о смерти еще 29 человек с диагностированным COVID-19 в Москве. Возраст умерших пациентов от 31 до 94 лет. У 31-летнего мужчины была диагностирована  двусторонняя субтотальная пневмония с геморрагическим компонентом.

Таким образом, в столице скончались 223 человека, у которых был подтвержден коронавирус. 

Сегодня ранее: В Костроме скончалась 3я женщина с коронавирусом

Фото: Piter.TV

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Общество, Здоровье, Новости России,

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