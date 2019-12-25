В Москве скончались еще 29 человек с коронавирусом

В Москве скончались еще 29 человек с диагностированным коронавирусом.
Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в России сообщил о смерти еще 29 человек с диагностированным COVID-19 в Москве. Возраст умерших пациентов от 31 до 94 лет. У 31-летнего мужчины была диагностирована двусторонняя субтотальная пневмония с геморрагическим компонентом.
Таким образом, в столице скончались 223 человека, у которых был подтвержден коронавирус.
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Фото: Piter.TV
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