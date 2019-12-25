В Москве скончались еще 29 человек с коронавирусом

Общее число скончавшихся от коронавируса в столице 223 человека.

В Москве скончались еще 29 человек с диагностированным коронавирусом.

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в России сообщил о смерти еще 29 человек с диагностированным COVID-19 в Москве. Возраст умерших пациентов от 31 до 94 лет. У 31-летнего мужчины была диагностирована двусторонняя субтотальная пневмония с геморрагическим компонентом.

Таким образом, в столице скончались 223 человека, у которых был подтвержден коронавирус.

Сегодня ранее: В Костроме скончалась 3я женщина с коронавирусом

Фото: Piter.TV