В Костроме скончалась третья женщина с коронавирусом

Течение болезни у женщины осложнялось сахарным диабетом.

В Костромской больнице скончалась еще одна пациентка с коронавирусом.

Администрация Костромской области сообщают, что в окружной больнице, которая отведена для лечения пациентов с COVID-19, скончалась 3я пациентка с коронавирусной инфекцией. 69-летняя женщин заболела на прошлой неделе, она была самоизолирована. На 4й день ее состояние резко ухудшилось, у нее развилась пневмония.

В субботу женщину госпитализировали. Врачи пытались стабилизировать состояние пациентки, но спасти ее не удалось. Накануне, 20 апреля, она скончалась. У женщины был ряд хронических заболеваний, в том числе сахарный диабет, что осложнило течение болезни.

Это уже 3й летальный исход от коронавируса в регионе. Всего с начала эпидемии в Костромской области 70 диагнозов коронавируса. Из них 7 человек выздоровели.

Фото: Piter.TV