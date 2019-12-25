В Москве выздоровели 3 пациента с COVID-19 после переливания плазмы ранее переболевших

Два пациента полностью выздоровели спустя 10 дней после процедуры, третий спустя 14 дней.

В Москве 3 пациента полостью выздоровели после переливания плазмы ранее переболевших людей.

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что в столице три человека выздоровели после переливания плазмы крови ранее выздоровевших пациентов с COVID-19. Содержащиеся в их плазме антитела помогли выздороветь другим людям.

После переливания плазмы с антителами выздоровление идет более быстрыми темпами и без осложнений. Два пациента выздоровели спустя 10 дней после процедуры, третий спустя 14 дней. Два пациента находились на лечении в НИИ Склифосовского, третий в 52 больнице Москвы.

Врачи отмечают, что пациенты, которым перелили плазму крови выздоровевших после коронавируса, справляются с болезнью быстрее и без серьезных осложнений. Анастасия Ракова, Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития

Ранее выздоровевших людей приглашают стать донорами плазмы.

Если вы выздоровели от коронавируса и хотите сдать плазму крови, обратитесь на горячую линию по номеру 8 (495) 870-45-16, которая работает ежедневно с 9:00 до 19:00 Оперштаб по борьбе с коронавирусом

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