  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Москве выздоровели 3 пациента с COVID-19 после переливания плазмы ранее переболевших
Сегодня, 10:01
53
MShaffter

В Москве выздоровели 3 пациента с COVID-19 после переливания плазмы ранее переболевших

0 0

Два пациента полностью выздоровели спустя 10 дней после процедуры, третий спустя 14 дней.

В Москве 3 пациента полостью выздоровели после переливания плазмы ранее переболевших людей.

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что в столице три человека выздоровели после переливания плазмы крови ранее выздоровевших пациентов с COVID-19. Содержащиеся в их плазме антитела помогли выздороветь другим людям. 

После переливания плазмы с антителами выздоровление идет более быстрыми темпами и без осложнений.  Два пациента выздоровели спустя 10 дней после процедуры, третий спустя 14 дней. Два пациента находились на лечении в НИИ Склифосовского, третий в 52 больнице Москвы. 

Врачи отмечают, что пациенты, которым перелили плазму крови выздоровевших после коронавируса, справляются с болезнью быстрее и без серьезных осложнений.

Анастасия Ракова, Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития

Ранее выздоровевших людей приглашают стать донорами плазмы.

Если вы выздоровели от коронавируса и хотите сдать плазму крови, обратитесь на горячую линию по номеру 8 (495) 870-45-16, которая работает ежедневно с 9:00 до 19:00

Оперштаб по борьбе с коронавирусом

Сегодня ранее: Из Коммунарки выписали 99 человека за сутки

 

Фото: pixabay.com

Теги: лечение коронавируса, медицина и здоровье, новости москвы, новости россии, переливание плазмы
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России, Общество, Здоровье,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии