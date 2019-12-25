Москвичей обязали включать в цифровые пропуска номер проездных карт

Без этого карты не будут работать.

В субботу, 18 апреля, стало известно, что с 22 апреля включение номеров электронных проездных карт в цифровые пропуска станет обязательным.

Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге, в случае невнесения своих данных карта не сработает при проезде в городском общественном транспорте – на турникете метро или в валидаторе автобуса.

Ранее мы сообщали о том, что президент России Владимир Путин продлил действия паспортов и водительских удостоверений, срок которых истекает с 1 февраля по 15 июля. Соответствующий указ главы государства опубликован на сайте Кремля.

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