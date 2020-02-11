Обсуждаемая дата - 22 апреля.

Кремль объявит дополнительный выходной для голосования по Конституции. Его планируется провести в будний день. В качестве основной даты рассматривается 22 апреля. Об этом сообщили в "РБК". По мнению чиновников, явка в будний день будет выше, чем если проводить голосование в выходной. Многие люди не готовы отказываться от планов.

Рабочая группа обсуждает возможность организации голосования на предприятиях непрерывного цикла. Там невозможно объявить о выходном дне, поэтому людям нужно разрешить голосовать за предлагаемые правки на рабочем месте.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Конституции могут изменить условия роспуска Госдумы.