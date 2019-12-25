72% россиян поддержать правки, внесенные президентом РФ.

Более половины россиян готовы прийти на голосование по поправкам в Конституцию (64%). Такое количество опрошенных пришли бы ради голосования, если бы оно проводилось на следующих выходных. Об этом сообщили в аналитическом "Левада-центре".

Еще 72% поддержали бы предложенные Владимиром Путиным инициативы. Однако 13% проголосовали бы против, а 15% пока что затрудняются ответить на данный вопрос. Последние пока что не определились к своему отношению к высказанным нововведениям

Еще 15% вообще не стали бы принимать участие в данном мероприятии. Еще 18% не определились, идти ли им на голосование или лучше отказаться

Ранее Piter.tv писал о том, что большинство россиян негативно оценили работу правительства Медведева.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/

