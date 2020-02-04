Большинство россиян негативно оценили работу правительства Медведева

Они надеются на улучшения при Мишустине.

Большинство россиян негативно оценили работу правительства Дмитрия Медведева. Около 74% опрошенных заявили, что чиновникам не удалось добиться улучшения жизни населения. Почти каждый пятый житель страны считает обратное (22%). Об этом сообщили в "Интерфаксе" со ссылкой на результаты исследования аналитического "Левада-центра".

Сейчас у россиян более оптимистичные прогнозы относительно деятельности нового руководства. Ждут позитивных изменений 38%, еще 46% говорят, что никаких изменений не будет.А 9% готовятся к ухудшению обстановки в стране.

Ранее опрос показал, что думают граждане РФ о последнем Послании президента.

Видео: YouTube/Radio Free Europe Radio Liberty, Bloomberg, New China TV