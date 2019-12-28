О его содержании знают 78% россиян.

Опрос показал, что думают граждане РФ о последнем Послании президента. Почти 61% россиян считают, что январские указы Путина окажут серьезное влияние на жизнь в стране. В последний раз подобный рейтинг обращения главы государства наблюдался в 2006 году. Об этом сообщили аналитики из "Левада-центра".

Около 35% заявили, что большого влияния послание на жизнь населения не возымеет. В большинстве жители россии слышали о послании президента. Так ответили 78% опрошенных. Этот показатель был больше только в 2014 году, после присоединения Крыма (84%). Исторический же минимум был достигнут в 2012 году. Тогда содержание послания знали только 63% населения.

Ранее Piter.tv писал о том, что мнения россиян о цели поправок в Конституцию разделились поровну.

Фото: Левада-центр

Видео: YouTube/Совет Федерации, kremlin