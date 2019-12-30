Мнения россиян о цели поправок в Конституцию разделились поровну

Эксперты узнали мнение россиян о предложениях президента по измению Основного закона.

Мнения россиян о цели поправок в Конституцию разделились пополам. Половина видит целью укрепление власти Путина, столько же - совершенствование госуправления. Первые считают, что президент РФ настроен расширить свои полномочия после 2024 года. Об этом сообщили представители аналитического "Левада-центр".

Почти каждый третий считает, что выдвинутые инициативы не влияют в значительной роли на жизнь населения. Они отметили, что с конституционными нормами мало кто считается в России. Еще 27% россиян считают, что основной закон гарантирует права и свободы граждан. Около 80% опрошенных добавили, что примерно знают о предложениях по изменению Конституции, а 20% ничего об этом не слышали.

Ранее Piter.tv писал о том, что поправки в Конституцию повысят благосостояние граждан.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/

