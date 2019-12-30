Поправки в Конституцию повысят благосостояние граждан. Об этом заявил в интервью "РИА Новостям" сопредседатель профильной рабочей группы Андрей Клишас.
Я думаю, что за короткое время мы увидим реальные изменения
прокомментировал эксперт
Правки затронут категорию населения, для которой характерен низкий уровень дохода. Основной запрос общества касается повышения уровня жизни и финансовой обеспеченности. Конституция закрепляет гарантии минимального размера оплаты труда не менее МРОТа. Также в документе говорится об индексации социальных выплат и пенсий.
Ранее Piter.tv писал о том, что Путин рассказал о смысле предложенных в Конституцию поправок.
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