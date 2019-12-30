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Поправки в Конституцию повысят благосостояние граждан

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Об этом заявил Андрей Клишас.

Поправки в Конституцию повысят благосостояние граждан. Об этом заявил в интервью "РИА Новостям" сопредседатель профильной рабочей группы Андрей Клишас.

Я думаю, что за короткое время мы увидим реальные изменения 

прокомментировал эксперт

Правки затронут категорию населения, для которой характерен низкий уровень дохода. Основной запрос общества касается повышения уровня жизни и финансовой обеспеченности. Конституция закрепляет гарантии минимального размера оплаты труда не менее МРОТа. Также в документе говорится об индексации социальных выплат и пенсий.

Ранее Piter.tv писал о том, что Путин рассказал о смысле предложенных в Конституцию поправок.
 

Теги: андрей клишас, благосостояние, конституция, поправки
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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