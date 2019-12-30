Об этом заявил Андрей Клишас.

Поправки в Конституцию повысят благосостояние граждан. Об этом заявил в интервью "РИА Новостям" сопредседатель профильной рабочей группы Андрей Клишас.

Я думаю, что за короткое время мы увидим реальные изменения прокомментировал эксперт

Правки затронут категорию населения, для которой характерен низкий уровень дохода. Основной запрос общества касается повышения уровня жизни и финансовой обеспеченности. Конституция закрепляет гарантии минимального размера оплаты труда не менее МРОТа. Также в документе говорится об индексации социальных выплат и пенсий.

Ранее Piter.tv писал о том, что Путин рассказал о смысле предложенных в Конституцию поправок.

