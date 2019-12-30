Выбирается конкретная дата.

Общероссийское голосование по изменениям в Конституцию РФ пройдет в апреле. По мнению главы комитета Совета Федерации по конституционному законодательству, это наиболее вероятный месяц. Андрей Клишас добавил, что сейчас ведутся переговоры по поводу даты. Об этом сенатор рассказал "Интерфаксу" во время общественного обсуждения в Красноярске. Оно проводится в конгресс-холле Сибирского федерального университета. В нем участвуют члены Общественной палаты. региона, представители Гражданской ассамблеи и религиозных конфессий.

Еще вопрос - среди недели его провести, но дать людям выходной прокомментировал спикер

Чиновники предлагают организовать голосование 12 числа. Вопрос также вызывает количество дней проведения - их будет один или два. Сенаторы надеются, что удастся уйти на майские праздники уже с принятыми поправками.

Ранее Piter.tv писал о том, что поправки в Конституцию повысят благосостояние граждан.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/

